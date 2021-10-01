В США у Джо Байдена падает рейтинг

Согласно новому опросу, проведенному Associated Press-NORC, в США отмечено падение популярности действующего президента – Джо Байдена.

По последним данным, опубликованным Associated Press, в целом деятельность Джо Байдена одобряет 50% американцев. В августе этот показатель составлял 54%, в июле – 59%.

Снижение рейтинга Байдена на 9% за два месяца обусловлено оценкой рядовыми гражданами США действий президента во время эвакуации военных из Афганистана, с миграционным кризисом, связанным с гаитянскими беженцами; ситуацией с коронавирусом и его вариантом «дельта», а также с проблемами по согласованию в Конгрессе своей экономической, инфраструктурной и налоговой политики .

Одобрение деятельности президента снизилось, как среди белых американцев – с 49% до 42%, так и среди чернокожих – с 86% до 64%.

Только 34% американцев считают, что страна движется в правильном направлении.

Результаты опроса также показывают, что одобрение экономической политикой, проводимой Джо Байденом, снизилось с 60% в марте до 47% в сентябре.

Associated Press-NORC отмечает, согласно опросу, самой серьезной проблемой Байдена респонденты считают его действия в условиях пандемии коронавируса. Так, в июле работу президента США по противодействию распространения коронавируса одобряли 66%, в сентябре этот показатель упал до 57% .

Иммиграционную политику Байден одобряют только 35% американцев. В апреле этот показатель составлял 43%, что уже тогда говорило о непринятии действий президента в этом направлении.

В опросе AP-NORC приняло участие 1099 взрослых. Исследование было проведено 23-27 сентября с использованием выборки, взятой из вероятностной панели AmeriSpeak Panel, разработанной NORC для репрезентативности населения США.

Допустимая погрешность составляет плюс-минус 4,2 процентных пункта.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 01.10.21

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