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Пятница, 8 октября 2021, 17:17 мск

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Байден перепутал женщину с мужчиной, телефон с телевизором, Обаму с Трампом

Фото: twitter.com/whitehouse

Президент США Джо Байден часто попадает в курьезные ситуации. Он заговаривается в публичных выступлениях и многократно спотыкается на трапе самолета. Очередной ляп случился с главой государства в Иллинойсе.

Во время своей речи Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером». На ошибку обратили внимание пользователи твиттера.

Более того, это был не единственный ляп в выступлении президента. Он также запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. «И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», – проговорил американский лидер.

Затем глава Белого дома перепутал телевизор и телефон, когда рассказывал о разговоре с работником больницы. Сначала он заявил, что был на телевидении, а потом все же исправился и сказал, что говорил с сотрудником скорой помощи по телефону.

Стоит отметить, что Байден и ранее неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях известных личностей, в частности, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, а также бывших президетов США Барака Обаму и Дональда Трампа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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