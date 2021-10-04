Почти полмиллиона литров нефти разлилось у побережья Калифорнии

Побережье Калифорнийского города Хантингтон-Бич оказалось загрязнено почти 477 тыс. литров нефти. Мэр города Ким Карр назвала происшествие экологической катастрофой, передает Reuters.

Впервые нефтяное пятно заметили утром 2 октября. На утро 4 октября оно заняло 13 квадратных миль Тихого океана, загрязнено около шести миль берега. Размер утечки оценивают в 126 тыс. галлонов (около 477 тыс. литров). Местные власти выяснили, что утечка произошла из подводного нефтепровода компании Beta Offshore, калифорнийской дочерней компании Amplify Energy Corporation (AMPY.N).

Карр отметила, что пострадало множество морских обитателей и птиц, приливом нефть вынесло на берег. С последствиями «экологической катастрофы» борются специалисты города и штата. Власти призвали неравнодушных граждан стать волонтерами и помочь очистить побережье.

Ким Карр обратилась за помощью в федеральным властям и попросила ввести режим ЧС, чтобы город получил средства на очистку побережья из федерального бюджета.

Хантингтон-Бич, Наталья Рязанова

Хантингтон-Бич. Другие новости 04.10.21

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