Выше $1600 – и это не предел: цены на газ в Европе достигли нового рекорда

Биржевая цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Стоимость ноябрьских фьючерсов на топливо подскочила выше 1600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE Futures. По сравнению со вчерашними котировками цены взлетели более чем на 15%.

На 9:14 мск цена газового фьючерса на газ по индексу голландского TTF достигла исторического максимума – 1607,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает агентство «Прайм».

На открытии торгов в среду стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке превысила 1500 долларов за тысячу кубометров, достигнув 1596,8 доллара.

Напомним, что 1 октября ноябрьский газовый фьючерс на бирже ICE Futures торговался по 1197 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, с начала месяца биржевая цена газа в Европе выросла почти на 34%, а с начала августа стоимость взлетела более чем в три раза.

Эксперты объясняют рост цен на газ в Европе низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. В этих условиях аналитики прогнозируют, что биржевые цены на газ в Европе могут подскочить до 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Накануне пять стран ЕС – Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния – расследовать причины рекордного скачка цен на топливо в Европе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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