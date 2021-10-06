Пять стран Европы призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния – предложили расследовать функционирование европейского газового рынка в связи с рекордным скачком цен на топливо в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов этих стран. Министры также призвали выработать общий подход на европейском уровне для немедленной реакции на рост стоимости «голубого топлива».

«Что касается газа, функционирование европейского газового рынка должно быть расследовано, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно», – говорится в заявлении, опубликованном сайте минэкономики Франции.

Для сглаживания скачков цен пять стран предлагают разработать общие правила по объемам запасов газа и повысить координацию при закупках топлива, чтобы усилить общие переговорные позиции.

Как сообщал «Новый День», на торгах во вторник, 5 октября, цены на газ в Европе снова несколько раз обновляли исторические рекорды. Ноябрьские фьючерсы на «голубое топливо» за день подорожали более чем на 250 долларов, превысив 1500 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, нынешние цены еще не подошли к предельной отметке. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин спрогнозировал рост стоимости газа до 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, отметив, что Европе приходится конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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