В Центральноафриканской Республике более 30 человек были убиты в ходе атаки боевиков

Боевики совершили вооруженное нападение около города Бамбари в префектуре Уака Центральноафриканской Республики (ЦАР). Жертвами атаки стали как минимум 30 человек.

Как сообщил глава города Абель Матчипата, Нападение было совершено накануне ночью в 20 км от Бамбари. В настоящее время город буквально окружен боевиками, передает РИА «Новости». В центре Бамбари есть военные, но их недостаточно, чтобы сдержать противника.

«Я призываю увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения», – заявил Матчипата.

Столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами начались в ЦАР в конце 2013 года. По данным ООН, за последующие пять лет в конфликте погибли около 6 тысяч человек, более 1 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Банги, Зоя Осколкова

Банги. Другие новости 06.10.21

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