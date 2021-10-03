Пресс-секретарь президента Центральноафриканской республики Альберт Ялоке Мокпем заявил, что недобросовестные СМИ ведут информационную кампанию против национальной армии и ее российских союзников.

По его словам, вооруженные силы республики разбили боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и освободили некогда захваченные ими города при поддержке российских инструкторов, которых СМИ часто относят к «ЧВК Вагнера». Однако помощь россиян и дружественные отношения между Москвой и Банги стали поводом для спекуляций ангажированных изданий, распространяющих вбросы.

«Ведется целая кампания по борьбе с эффективной работой, которую FACA, русские и руандийцы проводят на местах. Жители Центральной Африки призывают к миру. Сегодня мы понимаем, что восстановление нашей страны представляет собой проблему для определенных людей, которые сделают все возможное, чтобы и дальше поддерживать мятеж в нашей стране», – объяснил пресс-секретарь президента ЦАР.

Работа российских специалистов в ЦАР продемонстрировала высокую эффективность их методов. Благодаря усилиям русских, страна, долгие годы страдавшая от переворотов и деятельности террористов, постепенно возвращается к нормальной жизни.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 03.10.21

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