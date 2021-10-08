Банда выдр терроризирует людей и собак на Аляске

Город Анкоридж на Аляске столкнулся с проблемой выдр. Группа этих животных неоднократно нападала на собак и даже на людей. Только в сентябре произошло три нападения, одно животное даже укусило маленького ребенка. Власти призывают к осторожности, хотя, на первый взгляд, выдры могут показаться симпатичными.

Первое нападение произошло в сентябре, когда девятилетний Айден Фернандес и его брат снимали на видео четырех североамериканских выдр в небольшом пруду. Однако одно из животных отделилось от группы и напало на него.

Мальчик побежал, но споткнулся, а выдра его догнала и укусила за ногу. «У него два отпечатка зубов на заднем бедре, один спереди и одна более глубокая рана на ноге», – сказала его мать Тиффани Эрнандес в интервью Anchorage Daily News.

Чуть позже произошло нападение на женщину, которая пыталась спасти свою собаку из пруда, когда на нее там напали выдры. Через несколько дней на собаку произошло еще одно нападение.

Это не первый случай конфликта с выдрами в Анкоридже. В 2019 году эти звери напали на пару купающихся собак (помесь лабрадора и хаски) и утащили их под воду. Их спас только хозяин, которому пришлось упорно бороться с выдрами за жизнь собак.

Анкоридж, Елена Васильева

Анкоридж. Другие новости 08.10.21

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