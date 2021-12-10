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Пятница, 10 декабря 2021, 15:43 мск

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Житель Сингапура оказался в больнице после нападения выдр

Фото: Pixabay

Житель Сингапура подвергся нападению выдр, гуляя по парку. Мужчину укусили несколько десятков раз, в результате он оказался в больнице. Об этом сообщает Asia One.

Грэм Джордж Спенсер зашел на территорию парка и увидел несколько выдр. Мужчина перегородил животным путь, тем самым рассердив их. «Меня укусили 26 раз за 10 секунд. Если бы не мой друг, я думаю, что я был мертв», – пожаловался пострадавший.

Приятель привез Спенсера в больницу, где ему сделали укол от бешенства и прописали антибиотики. Счет за лечение составил около 1200 долларов.

В свою очередь в администрации парка заявили, что посетитель сам виноват в случившемся. За дикими животными лучше наблюдать издалека, не кормить их и в особенности держаться на безопасном расстоянии от детенышей.

Сингапур, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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