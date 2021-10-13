Американка получила компенсацию за смерть сына и потратила ее на оружие для бандитов

Жительница штата Калифорния получила компенсацию за убийство ее 16-летнего сына полицейским. Часть денег она потратила на покупку оружия для своего другого сына, который состоял в преступной группировке.

Как сообщает The Washington Post, 42-летняя Кристина Лопес получила от властей почти пять миллионов долларов после того, как полицейский застрелил ее сына. Следствие установило, что несколько тысяч женщина потратила на покупку оружия.

При этом 14-летний подросток, которому мать передала купленное на помощь от государства оружие, состоял в банде и перепродавал его другим членам.

Женщине предъявили обвинение по 22 пунктам, среди которых передача огнестрельного оружия несовершеннолетнему и создание угрозы жизни для детей. Вместе с матерью на скамье подсудимых оказался и ее младший сын.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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