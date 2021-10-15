Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован. У политика выявили заражение крови. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 75-летнего экс-главу Белого дома доставили в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии. Клинтона лечат антибиотиками, сообщил официальный представитель политика Анхель Уренья.

По его словам, экс-президент пребывает в хорошем расположении духа и уже идет на поправку. Врачи рассчитывают в скором времени выписать Клинтона.

Билл Клинтон является членом Демократической партии США. Он занимал пост президента страны в 1993-2001 годах. В 1998 году политик оскандалился, вступив в отношения с практиканткой Белого дома Моникой Левински. При этом он находился в браке с Хиллари Клинтон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.10.21

Панама легализовала марихуану. / США избраны в Совет ООН по правам человека. / Германия не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»