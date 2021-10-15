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Пятница, 15 октября 2021, 08:17 мск

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Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу

Фото: Pixabay

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован. У политика выявили заражение крови. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 75-летнего экс-главу Белого дома доставили в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии. Клинтона лечат антибиотиками, сообщил официальный представитель политика Анхель Уренья.

По его словам, экс-президент пребывает в хорошем расположении духа и уже идет на поправку. Врачи рассчитывают в скором времени выписать Клинтона.

Билл Клинтон является членом Демократической партии США. Он занимал пост президента страны в 1993-2001 годах. В 1998 году политик оскандалился, вступив в отношения с практиканткой Белого дома Моникой Левински. При этом он находился в браке с Хиллари Клинтон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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