Утечка метана в Туркменистане стала самой большой в мире

Канадская GHGSat Inc. отслеживает выбросы газов и нашла крупную утечку в Туркменистане. Аналитики подсчитали, что в Туркменистане происходит 31 выброс метана из 50 крупнейших на планете.

Ученые обратили внимание на утечки газа в бывшей советской республике в начале 2019 года. Выброс на месторождении в Корпеже назвали «один из крупнейших выбросов метана, наблюдавшихся в реальном времени». Bloomberg сравнил его по воздействию на климат с действием всех автомобилей в Аризоне.

Аналитики уверены, что утечка происходила около пяти лет, что весьма опасно, ведь по парниковому эффекту метан до 80 раз сильнее СО2. После обращения экологов из Канады и чиновников из США «Туркменгаз» перекрыл утечку. Но в апреле 2020 года появилась новая, которая происходит до настоящего времени.

По данным Международного энергетического агентства, Туркменистан занимает третье место по выбросам метана после США и России. Аналитики считают одной из причин оборудование, установленное еще в советское время. Они надеются, что Китай как крупнейший покупатель местного газа поможет модернизировать добычу и подготовку голубого топлива. Кроме того, China National Petroleum Corp – крупнейшая иностранная компания, участвующая в нефтегазовых проектах Туркменистана.

Ашхабад, Наталья Рязанова

Ашхабад. Другие новости 20.10.21

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