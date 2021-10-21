Число жертв стихии в Индии и Непале достигло 187 человек

Как минимум 187 человек погибли в результате селей и наводнений после ливней в ряде штатов Индии и Непале. Затопленные поля могут привести к голоду, сообщает Associated Press.

В индийских штатах Уттаракханд и Керала число погибших увеличилось до 88 человек. Ранее сообщалось о 73 погибших. В соседнем Непале умершими объявлены как минимум 99 жителей. Более 10 человек числятся пропавшими без вести в Индии, около 40 – в Непале. В больницы доставлены более 30 пострадавших.

С 18 октября в регионе идут сильнейшие ливни. В результате многие дома и посевы затоплены, дороги частично размыты или повреждены оползнями. Власти обеих стран беспокоятся о будущей нехватке продовольствия. Многие семьи потеряли кормильцев из-за пандемии, и теперь их состояние осложнилось потерей жилья и урожая.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 21.10.21

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