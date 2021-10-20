Более 70 человек стали жертвами селей и наводнений в Индии

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индии достигло 73 человек. Больше всего жертв в штатах Керала и Уттаракханд, пишет The Indian express.

Власти Уттаракханда подтвердили гибель 46 жителей штата. Судьба еще 11 человек остается неизвестной, 12 получили различные травмы. Правительство штата обещало выплатить семьям погибших по 400 тыс. рупий, а всем, чьи дома оказались разрушены, – по 190 тыс. рупий.

Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям

В штате Керала число жертв стихии выросло с 24 до 27 человек. Большинство погибли в результате схода селей из-за размокания почвы под ливнями. В связи с большими жертвами власти штата объявили эвакуацию жителей из районов, где высока опасность оползней. А рыбаков попросили на лодках вывозить людей с подтопленных территорий.

Ранее сообщалось о 26 погибших в результате сильнейших ливней в ряде регионов Индии. На помощь в пострадавшие регионы прибыли военные вертолеты и сухопутные войска, а также служащие ВМС.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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