В Индии 26 человек погибли из-за наводнений и оползней

Жертвами муссонных ливней стали 26 человек на юге Индии, двое остаются пропавшими без вести, передает телеканал NDTV. Сильнее всего пострадали южные штаты страны, федеральные власти пообещали им помощь.

Ливни усилились вечером 16 октября и привели к оползням и наводнениям, которые размыли дороги, повредили здания. Власти сообщили о 23 погибших в штате Керала: 14 в округе Коттаям и девяти – в Идукки. Трое стали жертвами стихии в штате Тамилнад: в округе Намаккал нашли тела двух погибших, еще одно – в округе Каньякумари.

Пострадавших эвакуируют с помощью военных вертолетов, а также сил сухопутных войск и ВМС. Только в штате Керала действуют 11 групп национальных силы реагирования на стихийные бедствия.

Ливни в других регионах нанесли меньший ущерб, но тоже были обильными. В столице страны Нью-Дели выпало 55 мм осадков. Метеорологи заверили, что в середине новой недели количество осадков уменьшится, дожди начнут стихать.

Напомним, в июле 33 человека погибли в индийском Мумбаи из-за наводнения. Еще восемь пострадали. За три дня в регионе выпало около 200 мм осадков.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 18.10.21

В Испании молодежь устроила массовую драку из-за ненадетых масок. / На Украине предупреждают, что будут вынуждены отбирать идущий в Европу транзитный газ. / Для Украины откроют двери НАТО, но войти не разрешат. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»