33 человека погибли в результате ливней и наводнения в Индии

По меньшей мере 33 человека погибли и еще восемь пострадали в результате наводнения в индийском Мумбаи. Спасатели продолжают работать, и цифры могут увеличиться, передает Indian express.

В штате Махараштра три дня продолжаются муссонные ливни. За это время выпало около 200 мм осадков. Метеорологи сообщили, что дожди могут продолжиться.

Реки в окрестностях столицы штата Мумбаи вышли из берегов, многие дома затоплены. Всего за сутки спасатели достали из подтопленных домов и сняли с крыш около 120 человек. В районах Чембур, Вихроли, Бхандпур сошли сели, некоторые дороги перекрыты грязевыми потоками.

Как сообщал «Новый День», более 160 человек погибли в пострадавшей от наводнения Германии. Подтопление было вызвано продолжительными ливнями.

Мумбаи, Наталья Рязанова

Мумбаи. Другие новости 19.07.21

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