Около 6 млн китайцев оказались в изоляции из-за новой вспышки Covid-19

Власти Китая ввели режим самоизоляции для шести миллионов граждан. Только в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу под карантинные меры попали четыре миллиона жителей, сообщает агентство Синьхуа.

Полностью изолированы 34 жилых кварталах в городах Ланьчжоу, Чжанъе, Цзяюйгуань и Луннань, а также десятки тысяч жителей Пекина. Жителей закрытых территорий призвали отменить все массовые мероприятия, в том числе свадебные торжества. Похороны также должны проводиться с сокращенной церемонией.

По данным агентства, на 28 октября суточный прирост больных Covid-19 составил 48 случаев в континентальной части Китая. За это время летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не было. За неделю число новых случаев составило 250.

Пассажиров и бригады двух скоростных поездов заставили пройти тестирование на коронавирус из-за сведений, что кто-то из работников контактировал с больными. Тесты сделали более 450 человек.

Напомним, в середине августа в провинции Фуцзянь выявили новый очаг заражения коронавирусом. В городе Путянь официально ввели локдаун, из города выпускали только с отрицательным ПЦР-тестом.

По данным Роспотребнадзора, на 29 октября в мире выявлено 245 517 454 заболевших коронавирусом, их них 519 770 человек – за сутки.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 29.10.21

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