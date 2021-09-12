На востоке Китая выявлен новый эпицентр Covid-19

Врачи Китая выявили новый очаг заражения коронавирусом в провинции Фуцзянь. В городе Путянь официально ввели локдаун, жителям рекомендовали не выезжать за границы поселения, пишет Global times.

Накануне на востоке страны зарегистрировали 25 новых случая заражения Covid-19, из них 18 – бессимптомные. 24 больных выявили в городе Путянь, один – в городе Цюаньчжоу. Горожанам рекомендовали оставаться дома, для выезда из города им придется предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Власти предполагают заражения дельта-штаммом, который завез побывавший в Сингапуре турист. В Путяне объявлен локдаун: для посетителей закрыты развлекательные и культурные заведения, сокращены часы работы общепита.

В Китае подтверждено 95 153 случая COVID-19, при этом число погибших не изменилось – 4636.

Напомним, в начале августа в китайской провинции Цзяньсу случилась вспышка коронавируса. За один день выявили 55 новых случаев Covid-19, врачи определили штамм – «Дельта». С начала пандемии в Китае заболели 95 199 человек, число летальных случаев составило 4636.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 12.09.21

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