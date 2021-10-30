«Может появиться вирус, который не удастся победить»: глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении в будущем нового вируса, который не удастся сдержать, и в связи с этим призвал усилить ВОЗ. Такое заявление он сделал во время встречи министров здравоохранения и финансов стран G20.

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», – полагает Гебрейесус (цитата по «Прайм»).

По мнению Гебрейесуса, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к другим вероятным пандемиям.

В частности, по его словам, мировому сообществу необходим новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями и более эффективное управление. Гебрейесус предложил создать совет по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения.

Первые случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в Китае. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию Covid-19 в мире.

Организация поставила целью вакцинировать от ковида 70% населения планеты к середине 2022 года. А до конца текущего года стоит цель по вакцинации 40% населения всех стран мира. При этом в ВОЗ признали, что этого показателя с большой вероятностью не смогут достичь 82 страны из-за отсутствия поставок вакцин. Однако достижение обозначенной цели все еще возможно, поскольку необходимые объемы вакцины в мире существуют, заявил на этой неделе помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. ВОЗ призвала предоставить 550 млн доз вакцин для механизму COVAX до конца этого года.

Ранее ВОЗ выступила против введения прививочных паспортов в качестве разрешения для путешествий, сочтя эту меру дискриминационной в условиях неравного распределения вакцин в мире.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 30.10.21

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