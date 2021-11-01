Австралийский школьник повторил задание из «Игры в кальмара» и попал в больницу

В Австралии подросток попытался повторить задание из популярного сериала «Игра в кальмара», но попал с ожогами в больницу. По словам врачей, это далеко не первый случай травмирования детей из-за этого телешоу.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ее сын с друзьями посмотрели «Игру в кальмара» и решили повторить сцену, где герои вырезают фигурки из карамели. Подростки нашли видео с рецептом в TikTok.

Мальчик попытался расплавить сахар в микроволновке. При этом он использовать пластиковую форму, которая тоже расплавилась. В результате раскаленный сироп растекся по рукам и ногам подростка.

Когда мать привезла сына в больницу, ей там сообщили, что это не первый подобный случай. В последнее время к медикам поступило три человека с похожими травмами.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 01.11.21

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