На тематической вечеринке по сериалу «Игра в кальмара» погибли восемь человек

В Панаме на вечеринке по сериалу «Игра в кальмара» произошла перестрелка, в которой погибли восемь человек, семеро пострадали. Об этом сообщает TN News.

Праздничное мероприятие, посвященное Хэллоуину, проходило 29 октября. По версии полиции, на вечеринке произошел конфликт между враждующими бандами.

Пять трупов обнаружили на месте празднования, еще три тела нашли позже на мусорной свалке неподалеку. Семь человек получили ранения и были госпитализированы.

Полиция проводит расследование. Фигурантами этого дела стали члены преступных группировок, которые были неоднократно судимы и имеют ранения в результате прошлых стычек.

Панама, Зоя Осколкова

Панама. Другие новости 03.11.21

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