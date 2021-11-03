В Далласе собралась толпа ожидающих воскрешения сына Кеннеди

В американском городе Даллас собралась толпа людей, которые верят в возвращение умершего более 20 лет назад сына Джона Кеннеди. Об этом сообщает Washington Post.

На месте, где был убит 35-й президент США, собрались сотни сторонников теории заговора QAnon. Они верят, что Джон Кеннеди-младший не умер в авиакатастрофе в возрасте 38 лет и вернется после долгого отсутствия, чтобы стать вице-президентом, когда к власти вновь придет Дональд Трамп.

Отмечается, что многие пришли на мероприятие с флагами или в футболках с надписью «Трамп-Кеннеди 2024». Однако «пророчество» не сбылось. Прождав появления Кеннеди-младшего некоторое время, толпа все же начала расходиться.

Эксперты не ожидали увидеть столько сторонников теории о возвращении Кеннеди-младшего. «Меня удивило, что так много людей пришло сюда. Нахождение в таком состоянии ума, когда человек полностью и безнадежно оторван от реальности, открывает очень опасные возможности для того, что он может сделать в будущем», – отметил представитель Лаборатории криминалистики при Атлантическом совете Джареда Холта, который занимается изучением «внутреннего экстремизма».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.11.21

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