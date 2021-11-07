МВД Ирака назвало терактом покушение на премьер-министра страны

Власти Ирака считают терактом покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи. Для нападения использовались три заминированных беспилотника, в результате пострадали 10 человек.

«Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить», – заявил представитель МВД Ирака (цитата по РИА «Новости»).

Третий аппарат достиг цели и повредил дом главы кабмина, но сам премьер-министр не пострадал. Ранения получили сотрудники личной охраны аль-Каземи. СМИ сообщили, что пострадавших было порядка десяти человек, официально число раненых не уточняется.

США в числе первых осудили покушение на главу правительства Ирака. Аналогичную позицию озвучили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Иордании.

Багдад, Наталья Рязанова

Багдад. Другие новости 07.11.21

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