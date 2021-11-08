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Понедельник, 8 ноября 2021, 16:03 мск

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Гигантские азиатские пауки атаковали жителей США

Фото: Pixabay

В американском штате Джорджия сообщили о нашествии гигантских пауков, которые плетут сети до трех метров в диаметре. Об этом сообщает Live Science.

Жители 25 округов штата рассказали, что дома, линии электропередачи, а также кусты и деревья покрылись плотной паутиной паука Trichonephila clavata. Представители этого вида, который происходит из Восточной Азии, достигают в размерах восьми сантиметров.

Впервые гигантских пауков заметили к северо-востоку от Атланты семь лет назад. Предполагается, что эти членистоногие попали в США в грузовом контейнере. С тех пор их ареал обитания постоянно расширяется, а популяция растет.

По словам местных жителей, паутина Trichonephila clavata настолько плотная и ее так много, что дворы их домов становятся похожи на декорации из фильма ужасов. Пауки ядовиты, но их токсин не является смертельным и не представляет угрозы для людей и домашних животных, если у них нет аллергии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.11.21

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