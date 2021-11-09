Хэйхэ готов заплатить 15 тыс. долларов за источник новой вспышки Covid-19

Власти китайского города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян объявили награду за информацию об источнике новой вспышки коронавируса. Данные о первом случае и путях распространения вируса оценили в 100 тыс. юаней, то есть около 15,6 тыс. долларов.

«Лица, предоставившие сведения, которые помогут отследить источник вспышки, получат вознаграждение в размере 100 тыс. юаней», – цитирует сообщение народного правительства Хэйхэ РИА «Новости».

Руководство города призвало к «народной войне» с заболеванием. Жителей города попросили дезинфицировать упаковки товаров, купленных через интернет. А замороженные продукты иностранного происхождения сдавать в службу по контролю за заболеваниями для проверки на Covid-19. Горожан призвали сообщать в полицию о тех, кто незаконно попал в страну, охотился или рыбачил в водах на границе России и Китая.

Китайские ученые завили, что источники недавних вспышек коронавируса в стране имеют заграничное происхождение, сообщает Синьхуа. По данным госкомитета по делам здравоохранения КНР, на 8 ноября в стране выявили 43 новых случая Covid-19. Из них восемь – в провинции Хэйлунцзян, и это второй по численности показатель по Китаю.

Власти Хэйхэ объявили строгий локдаун 28 октября после одного зарегистрированного больного с коронавирусом. Горожане выходят на улицу по пропускам, и только один член семьи раз в два дня. Общественный транспорт не работает, на выездах из города стоят контрольные пункты, которые можно миновать только по важному основанию.

Китайский Хэйхэ стоит на берегу реки Амур напротив российского Благовещенска. В Амурской области на 9 ноября выявили 215 случаев Covid-19, что стало новым антирекордом для региона. В области введена система QR-кодов для посещения торговых центров, заведений культуры и общепита.

Хэйхэ, Наталья Рязанова

Хэйхэ. Другие новости 09.11.21

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