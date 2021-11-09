В Японии убивавшая больных пенсионеров медсестра получила пожизненное

Медсестра одной из японских больниц убила трех пожилых пациентов, вколов им отраву. Прокурор попросил для нее смертную казнь, но суд приговорил женщину к пожизненному заключению.

Убийства случились в 2016 году. Обвинение доказало, что медсестра приходила в больницу в свои выходные дни и вводила в капельницы пожилым пациентам дезинфицирующее средство. Она заготовила пять доз отравы для пациентов в возрасте 78-88 лет, но использовала только три.

Подозреваемую не смогли поймать сразу, а вычислили два года спустя. Женщина заявила, что чувствовала неприязнь к больным пенсионерам. Несмотря на ходатайство прокурора суд отказался от смертного приговора. Остаток своих дней бывшая медсестра проведет в тюрьме.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 09.11.21

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