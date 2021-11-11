Власти США выплатят 600 млн долларов жителям за отравление водой со свинцом

Жители американского города Флинт (штат Мичиган) получат компенсацию в размере 626 млн долларов за токсичную питьевую воду. Об этом сообщает телеканал NBC.

В 2014 году городские власти временно перешли от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Это делалось из соображений экономии бюджетных средств. Жители жаловались на неприятный запах и вкус воды, однако мэрия к ним не прислушалась.

Через полтора года у детей обнаружили повышенных уровень свинца в организме. После этого о проблеме заявили во всеуслышание. Местные жители подали коллективный иск. Главе департамента здравоохранения штата Мичиган Нику Лайону даже были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

После нескольких лет расследования и переговоров с адвокатами штат согласился на урегулирование этого вопроса. Власти Мичигана должны выплатить компенсацию в размере 600 млн долларов, еще 26 млн выплатит город Флинт, больница и проектная компания, которые были указаны в иске в качестве ответчиков.

Большая часть средств должна быть направлена в пользу несовершеннолетних. На компенсацию жители смогут рассчитывать, если в их крови или костях обнаружен повышенный уровень свинца или если они страдают когнитивными проблемами, которые могут быть связаны с употреблением свинцовой воды.

По словам судьи Джудит Леви, то, что власти почти навстречу людям, является выдающимся достижением, так как это создает программу компенсации для всех пострадавших от загрязненной воды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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