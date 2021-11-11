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Четверг, 11 ноября 2021, 13:49 мск

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Впервые в истории женщина стала элитным снайпером в США

В США женщина окончила элитную снайперскую школу. Она прошла программу «превращения солдата в самое страшное оружие на поле боя», сообщает CNN.

Военнослужащая, личность которой не раскрывается, с 2020 года служит в Национальной гвардии Монтаны. Ранее она прошла базовый курс обучения в течение 22 недель One Station Unit Training.

Выдающиеся успехи помогли ей выделиться из других выпускников, после чего солдата пригласили пройти семинедельный курс в школе в Форт Беннинг в Джорджии. По словам одного из командиров, претендентка была прекрасно подготовлена.

«Мы гордимся результатами ее усилий и качественной подготовкой, проведенной кадрами снайперской школы», – отметил командир батальона в снайперской школе капитан Дэвид Райт.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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