«Настойчивость» – слово года по версии Кембриджского словаря

Кембриджский словарь английского языка назвал слово perseverance «настойчивость» главным словом 2021 года. Об этом сообщается на странице организации в твиттере.

В текущем году пользователи более 243 тысяч раз искали значение этого слова в словаре. Согласно Кембриджскому словарю, «настойчивость» – это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.

В феврале марсоход NASA под названием Рerseverance совершил посадку на Красную планету. Поэтому редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года.

«Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, с которыми мы столкнулись из-за Covid-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов», – говорит Вендалин Николс, руководитель издательского отдела Кембриджского словаря.

Кембридж, Зоя Осколкова

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