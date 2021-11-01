Оксфордский словарь объявил слово года

Составители Оксфордского словаря назвали главным словом 2021 года слово vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинироваться»), сообщается на сайте Oxford Languages. В этом году оно употреблялось в 72 раза чаще, чем ранее.

«Vax – наше слово года в 2021 году. Когда наши лексикографы начали копаться в данных нашего корпуса по английскому языку, быстро стало очевидно, что термин vax – особенно поразительный. Относительно редкое слово в нашем корпусе до этого года, к сентябрю оно использовалось более чем в 72 раза чаще, чем за то же время в прошлом году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что слово породило множество производных, которые сейчас широко употребляются в неформальных контекстах – от сайтов по вакцинации (vax sites), сертификатов по вакцинации (vax cards) до вакцинироваться (get vaxxed) и пройти полную вакцинацию (being fully vaxxed).

«Нет слова, лучше отражающего атмосферу года, чем vax», – заключили филологи.

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список из 16 слов и словосочетаний, которые употреблялись наиболее часто. В него вошли «коронавирус», «локдаун», Covid-19, «лесные пожары», «импичмент» и другие.

Москва, Наталья Петрова

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