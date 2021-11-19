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Пятница, 19 ноября 2021, 12:37 мск

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В США убийцу пощадили за несколько часов до казни

В американском штате Оклахома убийцу, приговоренного к смертной казни, пощадили за несколько часов до приведения приговора в исполнение. Об этом сообщает Reuters.

Джулиуса Джонса обвинили в убийстве страхового управляющего во время угона автомобиля в 1999 году. Суд присяжных приговорил мужчину к казни с помощью инъекции.

Однако за 11 часов до проведения смертельной процедуры губернатор штата Кевин Ститт заменил приговор пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

Адвокаты осужденного утверждают, что у них есть доказательства невиновности их подзащитного. Улики указывают на то, что в момент преступления он находился дома со своей семьей. Но эти материалы не были представлены присяжным, так как расследование не было завершено.

Оклахома-Сити, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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