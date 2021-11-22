На параде в США автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

В американском штате Висконсин автомобиль наехал на толпу людей. По последним данным, пять человек погибли, более 40 пострадали. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.

ЧП произошло в городе Уокеша, где проходил рождественский парад. По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости проехал через толпу людей, после чего полицейский открыл огонь по водителю.

По данным CNN, в результате аварии погибли пять человек, еще около сорока получили различные травмы, не менее 28 пострадавших были госпитализированы, среди них есть несовершеннолетние.

Как сообщил глава городской полиции Дэниел Томпсон, задержан один человек, представляющий интерес для следствия. Автомобиль, который предположительно участвовал в ДТП, был обнаружен в городе, примерно в 20 милях к западу от Милуоки. Пока неизвестно, связано ли произошедшее с терроризмом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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