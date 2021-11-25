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Четверг, 25 ноября 2021, 10:11 мск

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Румыны украли у американских военных топлива на миллионы долларов

Фото: Pixabay

В Румынии задержали семь человек, которых подозревают в воровстве топлива у американских военных. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов долларов.

По данным полиции, преступная группировка организовалась в 2017 году. С тех пор злоумышленники воровали на американской военной базе дизельное топливо, принадлежащее правительству США.

Дизель сливали с генераторов на самой базе «Михаил Когэлничану», а также в районах проведения тактических военных учений в уезде Констанца. Тем самым федеральному правительству США был нанесен серьезный ущерб.

В ходе расследования были проведены обыски. В результате полицейские задержали семь подозреваемых.

Будапешт, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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