Республиканцы призвали добавить в оборонный бюджет США новые санкции против России

Республиканцы заблокировали быстрое принятие нового оборонного бюджета США в Сенате. Они призвали заново обсудить меры против «российской угрозы» и помощь Украине, пишет Reuters.

29 ноября 51 американский сенатор проголосовал за продолжение обсуждения бюджета. Республиканцы несколько месяцев пытаются протолкнуть санкции в отношении России и предложили новые поправки в оборонный бюджет.

Проект изменений содержит ограничения против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG. А также санкции против фирм, тестировавших газопровод и помогающих получить сертификат на его работу. Также предлагается выделить Пентагону 350 млн долларов на военную помощь Украине, поскольку Россия якобы стянула свои войска к украинской границе.

Лидер сенатского меньшинства от Республиканской партии Митч Макконнелл заявил, что Сенат должен уделить больше времени обсуждению «правильного способа противостояния российским угрозам Америке и нашим союзникам» и вопросу «вооружения наших друзей на Украине».

Напомним, в нынешней редакции оборонного бюджета уже включены санкции в отношении «Северного потока-2», а его сумма на следующий год приближена к 770 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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