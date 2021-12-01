Порядка 20 человек погибли при крушении парома в Нигерии

Как минимум 20 пассажиров парома в Нигерии утонули, когда судно перевернулось. Среди погибших были дети, пишет ТАСС.

По предварительным данным, паром перевозил людей через реку Ватари в штате Кано на севере Нигерии. Внезапно паром накренился и перевернулся. На судне находились 47 человек, пока найдены тела 20 из них.

В числе пассажиров были ученики мусульманской школы в Багваи. Сколько детей утонули, пока не уточняется. Спасатели продолжают проверять акваторию реки и берега.

Абуджа, Наталья Рязанова

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