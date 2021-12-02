Холодная война, невиданный кризис в США и жизнь до 115 лет – Saxo Bank выдал «шокирующий прогноз» на 2022 год

Новая холодная война и гонка вооружений, жизнь до 115 лет, отсрочка энергоперехода, беспрецедентный конституционный кризис в США, отказ молодежи от Facebook, – датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2022 год. Прогнозы касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых мировые финансовые рынки может накрыть очень мощной «ударной волной». Главной темой предсказаний в этом году стала «революция», заявил директор по инвестициям финорганизации Стин Якобсен

«В нашем обществе и экономике, которые страдают от неравенства, растет напряжение, а учитывая неспособность нынешней системы решить эту проблему, не стоит вопрос о возможности революции – непонятно только то, когда и каким обрзом она произойдет», – считает он. При этом Якобсен отметил, что в новом прогнозе дается более широкое определение революции – «не физическое свержение правительств, а моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм».

По его мнению, в 2022 году будет больше волатильности на рынках из-за активизации революционный движений, что приведет, как к позитивным, так и негативным сдвигам. В этой ситуации государства должны пойти на уступки в некоторых сферах: например, смягчить денежно-кредитную политику при одновременном принятии мер по недопущению еще большего неравенства, к примеру, слишком сильных монополий, отметил он, передает «Интерфакс».

К возможным потрясениям эксперты банка отнесли начало массовой гонки гиперзвуковых вооружений и возникновение новой холодной войны. Гиперзвуковое оружие делает устаревшей традиционную и ядерную военную технику, что создает «чувство незащищенности», полагают аналитики. Главными соперниками, как в военном, так и в экономическом плане, станут США и Китай. К ним могут присоединиться и другие страны, которые располагают передовыми военными технологиями. Речь идет о России, странах ЕС, Индии и Израиле.

Saxo Bank также предсказывает прорыв в биомедицине, который позволит в перспективе увеличить среднюю продолжительность человеческой жизни на 25 лет – до 115 лет. Новейшее средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки. В итоге, как ожидают эксперты, это поможет 80-летним людям вернуть свой возраст на 30 лет назад. Однако рост продолжительности жизни может привести к масштабным финансовому и экологическому кризисам, что отразится на пенсиях, доступности продуктов питания. При этом встает вопрос об этических ценностях. Эксперты задаются вопросом о том, «гуманно ли не сделать этот омолаживающий «коктейль» доступным для всех».

Еще одним глобальным потрясением банк считает возможную отсрочку планов по «зеленому переходу» – реформе, предполагающей постепенный отказ от углеводородного сырья.

«Столкнувшись с быстрорастущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и десять лет соответственно», – ожидают аналитики банка. По их мнению, план будет презентован «как единственный прагматичный способ соединить реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продовольствие и энергоносители».

Потрясения не обойдут стороной и технологический рынок, прогнозируют эксперты. Так, ожидается, что молодежь покинет платформы Facebook в знак протеста против использования персональной информации в целях получения прибыли. Попытка «родительской» компании Facebook, Meta, вернуть поколение молодых обратно с помощью Метавселенной не удалась. Аналитики допускают, что Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды в создание «жуткой» Метавселенной, которая направлена на более пристальное наблюдение за пользователями, чем когда-либо прежде.

Saxo Bank выступил с неутешительным прогнозом, который касается США. Эксперты ожидают, что промежуточные выборы в 2022 году приведут к тому, что республиканцы и демократы откажутся подтвердить окончательные результаты голосования. В результате новый Конгресс не сможет собраться на свое первое заседание 3 января 2023 года. Это спровоцирует в США полномасштабный конституционный кризис, что приведет к крайней нестабильности активов США. Одновременно с этим проблемы начнет испытывать американская экономика. Двузначный рост зарплаты в стране на фоне дефицита кадров, энергокризиса и инфляционного давления приведет к резкому росту инфляции – показатель поднимется выше 15% в годовом выражении к началу 2023 года, впервые со времен Второй мировой войны, предрекают аналитики банка.

Кроме того, эксперты предсказывают создание суперфонда Евросоюза объемом $3 трлн для решения проблем климата, энергетики и обороны. Фонд будет финансироваться за счет пенсионных отчислений, а не новых налогов.

Среди других «шокирующих» прогнозов – появление женской армии трейдеров, недовольных «корпоративным патриархатом». Подражая тактике Reddit Army, когда розничные инвесторы объединялись для совместной покупки или продажи низколиквидных ценных бумаг, они устроят скоординированную атаку на компании с плохой репутацией в области гендерного равенства, что вызовет сильнейшие колебания котировок их

Кроме того, предсказываются риски для музыкального стримингового сервиса Spotify. Этот проект может вытеснить новая цифровая платформа на основе NFT (non-fungible tokens – невзаимозаменяемые токены, уникальные цифровые активы, право собственности на которые может быть установлено и сохранено в цифровом реестре с помощью технологии блокчейн). Как отмечает Saxo Bank, 2021 год ознаменован ростом NFT, поскольку они стали популярными из ниоткуда. Инвесторы бешено раскупают такие вещи, как уникальные изображения персонажей из CryptoPunks и иллюстрации творца цифрового искусства Бипла, одна из которых была продана в марте за рекордную сумму в 69 млн долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»