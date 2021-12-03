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Пятница, 3 декабря 2021, 08:16 мск

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Сын министра обороны Сальвадора погиб в рухнувшем военном самолете

Военный самолет Сальвадора разбился у побережья страны во время поисковой операции. На борту находился сын сальвадорского министра обороны Мерино Монроя – Херардо Мартино, пишет Diario El Salvador.

Самолет с тремя людьми на борту участвовал в поисках пропавшей в море яхты. Обстоятельства падения военного борта пока не уточняются. Теперь военная авиация и поисковые группы на катерах ищут обломки рухнувшего самолета и экипаж.

Все трое военных погибли. Факт их смерти подтвердил президент Сальвадора Найиб Букеле. Он выразил соболезнования семьям погибших и отдельно Мерино Монроя в соцсети. Президент пожелал министру сил пережить эту потерю.

Сан-Сальвадор, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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