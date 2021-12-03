Таиландский истребитель разбился во время тренировочного полета

Истребитель F-5Е военно-воздушных сил Таиланда разбился на востоке провинции Лопбури. Пилот выжил и доставлен в больницу, сообщает Thairath TV.

Самолет выполнят тренировочный полет и в какой-то момент слишком приблизился к земле. Пилот успел воспользоваться катапультой и остался жив. Врачи диагностировали у него переломы обеих ног и ушибы.

Военные организовали поиски обломков самолета, но пока нашли только стеклянное крошево. Сам борт пока найти не удалось.

Ранее днем «Новый День» сообщал о падении военного самолета ВВС Сальвадора. На борту находились трое военных, в их числе сын министра обороны страны. Все трое погибли.

Бангкок, Наталья Рязанова

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