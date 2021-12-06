Очередь из фур на границах между Белоруссией, Польшей и Литвой выросла почти до 5000 машин

Очереди из грузовиков на границе Белоруссии и Евросоюза за два выходных дня увеличились на 20% и достигли 4840 автомобилей. Самыми загруженными остаются погранпереходы в Литву, и здесь же пропускают меньше всего большегрузов, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

«В Литву через Мядининкай (со стороны Беларуси – Каменный Лог) проследовала лишь половина транспорта от нормы. Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности по пропуску фур лишь на 70%», – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Латвийские пограничники оформляют пропуск грузового транспорта без задержек, но около этих пропускных пунктов тоже скопились машины. Часть водителей сворачивают к белорусско-латвийской границе, чтобы избежать километровых очередей на других пунктах.

В конец ноября белорусские власти пожаловались на задержки на границе Белоруссии и ЕС. Движение через КПП «Брузги» и «Кузница» закрыто, и на других пунктах выстроились очереди из грузовиков. Большегрузы вынуждены ждать своей очереди по 3-4 дня.

Минск, Наталья Рязанова

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