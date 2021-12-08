В Мексике взрыв пиротехники унес жизни шести человек

Шесть человек погибли в результате взрыва на подпольном складе пиротехники в мексиканской деревне Сантьяго Тенанго. Среди жертв двое детей, пишет Associated Press.

Местный житель хранил пиротехнику в небольшой мастерской посреди жилого квартала, а не в специально оборудованном помещении. Взрыв прогремел поздним вечером 6 декабря и полностью разрушил дом, в котором устроили подпольный склад. Пострадали соседние дома и припаркованные рядом машины.

Шесть человек погибли, несколько получили различные травмы, их число не уточняется.

Ранее россиянам напомнили, что использовать пиротехнику можно только на открытой площадке без помех на удалении не менее 100 метров от строений и машин. За нарушение может грозить штраф или арест до 15 суток.

Мехико, Наталья Рязанова

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