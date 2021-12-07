Россиянам напомнили о штрафах за шум и салюты в новогодние праздники

Россияне активно готовятся к празднованию Нового года. Однако шумное застолье и запуск фейерверков могут обернуться штрафом или даже уголовной ответственностью. О том, что стоит учесть, чтобы праздник не был испорчен, рассказала «360» адвокат Майя Шевцова.

В условиях пандемии не стоит забывать об ограничениях, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор рекомендует в Новый год больше мероприятий устраивать на открытом воздухе, а количество участников желательно сократить до 50 человек.

Если дома устроить шумное застолье, можно получить жалобу в полицию от соседей, а правоохранители наложат штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. «Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников», – заметила Шевцова.

Особенно внимательно стоит отнестись к использованию пиротехники. Адвокат советует заблаговременно изучить закон и инструкции перед запуском фейерверков. «Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров», – напомнила адвокат.

За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность. Если же неосторожные действия виновных лиц повлеки ущерб в крупном размере, тяжкий вред здоровью или смерть человека, может дойти и до уголовной. «Наказание – штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет», – уточнила Шевцова.

Москва, Зоя Осколкова

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