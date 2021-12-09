Любопытный и интригующий: Pantone создал новый оттенок синего для 2022 года

Институт цвета Pantone объявил цветом 2022 года новый оттенок синего под названием Veri Peri. Об этом сообщается на сайте организации.

«Veri Peri – динамичный барвинковый синий оттенок с живительным фиолетово-красным оттенком, сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и волнением красного», – пояснили авторы нового цвета.

По мнению специалистов Pantone, цвет становится одним из способов коммуникации между людьми и способен оказывать влияние на эмоции, связывая людей между собой.

«По мере того как мы выходим из интенсивного периода изоляции, наши представления и стандарты меняются. Демонстрируя беззаботную уверенность и смелое любопытство, которые оживляют наш творческий дух, любознательный и интригующий Veri Peri помогает нам охватить этот измененный ландшафт возможностей, открывая нам новое видение, когда мы переписываем нашу жизнь», – говорится в сообщении института.

Цветами уходящего 2021 года Pantone называл желтый оттенок Illuminating и «практичный и твердый» Ultimate Grey. В институте охарактеризовали сочетание желтого и серого как «передающее послание силы и надежды».

Нью-Джерси, Зоя Осколкова

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