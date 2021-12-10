В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, более 50 человек погибли

Как минимум 54 человека погибли в ДТП в мексиканском штате Чьяпас. На дороге перевернулся лайнер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Центральной Америки в США, передает ABC News.

В лайнере ехали целыми семьями, среди погибших есть женщины и дети. Около 104 человек пострадали, они получили различные травмы, всем оказывается помощь. Серьезно пострадавших отвезли в больницы.

По разным данным, предварительные причины аварии разнятся. Высказываются версии, что машина не вписалась в крутой поворот, что она столкнулась с грузовиком, а также о неисправности тормозов. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, десятки жертв принесло ДТП с туристическим автобусом в центральной Мексике в конце ноября. Тогда 21 человек погиб, десятки получили травмы, когда автобус с паломниками врезался в жилой дом.

Мехико, Наталья Рязанова

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