Более 20 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Как минимум 21 человек погиб, десятки получили травмы во время ДТП с туристическим автобусом в центральной Мексике. Автобус перевозил иностранцев, которые отправились в паломничество к Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма, пишет Reuters.

Паломники ехали к христианской святыне в Джокисинго в штате Мексика. По предварительным данным, в пути у автобуса отказали тормоза, и он врезался в жилой дом. И транспорт, и здание сильно пострадали.

Изначально сообщалось о 19 погибших, позже число жертв выросло до 21 человека. Точное число пассажиров не сообщается, но среди них были женщины и дети. По разным источникам, в больницы доставили от 31 до 50 раненых. Помощник министра внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем добавил, что пострадавших перевозили 10 машин скорой помощи и санитарные вертолеты.

Напомним, в начале ноября авария с 19 жертвами произошла на трассе Мехико-Пуэбла в Мексике. Перевозивший химикаты грузовик потерял управление и протаранил несколько машин, которые загорелись. Некоторые заживо сгорели в машинах, еще пятерых доставили в больницу.

Мехико, Наталья Рязанова

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