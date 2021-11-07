Около 20 человек стали жертвами массового ДТП в Мексике

Как минимум 19 человек погибли в результате ДТП на трассе Мехико-Пуэбла в Мексике. По разным данным, от шести до десяти автомобилей загорелись, и люди не успели выбраться из горящих машин, пишет Prensa Latina со ссылкой на местную прокуратуру.

Ававрия случилась на 33-м км трассы около пункта взимания платы за проезд. Перевозивший химикаты грузовик потерял управление, протаранил несколько машин и врезался в будку контролера. Разные источники сообщили, что от шести до десяти легковых машин загорелись из-за столкновения, как и сам грузовик.

Порядка 18 человек умерли на месте аварии, позже скончался еще один пострадавший. Еще пятерых доставили в больницу. Власти решили не раскрывать возраст и личности пострадавших и погибших до выяснения всех обстоятельств ДТП.

По предварительной версии, причиной аварии стали отказавшие тормоза у грузовика.

Напомним, в Сьерра-Леоне более ста человек погибли, когда бензовоз взорвался в жилом квартале. Причиной взрыва стало столкновение с грузовиком в столице страны Фритауне. Сгорели десятки домов, автомобилей и автобус с пассажирами.

Мехико, Наталья Рязанова

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