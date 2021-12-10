Бездомный Илон Маск хочет бросить работу

Американский бизнесмен Илон Маск, который прочно удерживает статус самого богатого человека в мире, хочет бросить работу и стать блогером. Об этом предприниматель сообщил в своем твиттере.

«Подумываю о том, чтобы уйти с работы и заняться блогерством на полный рабочий день», – написал глава Tesla и SpaceX.

Подписчики Маска предложили ему открыть YouTube-канал и стримить компьютерные игры. Миллиардеру уже поступили первые предложения о совместной игре.

Ранее Илон Маск официально стал бездомным. Бизнесмен избавился от виллы в Калифорнии, которая была последним принадлежащим ему жилым зданием. Маск неоднократно говорил о планах распродать все свое имущество и оставить лишь самое необходимое.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»