Самый богатый человек в мире стал бездомным

Американский бизнесмен Илон Маск продал виллу в Калифорнии и официально стал бездомным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Поместье в Хиллсборо, построенное в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье, было продано за 32 млн долларов. Имя нового владельца недвижимости площадью 19 гектаров не называется.

Вилла была последним жилым зданием, принадлежащим Маску. Ранее он избавился от всей остальной недвижимости. Бизнесмен неоднократно говорил о планах распродать все свое имущество и оставить лишь самое необходимое.

Тем временем, Илон Маск остается самым богатым человеком планеты по версии Индекса миллиардеров Bloomberg. Состояние основателя SpaceX и Tesla оценивается в 278 млрд долларов.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»