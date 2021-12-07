Маск оценил будущее экономик США и Китая

Китай вскоре может обогнать США по объемам экономики, считает основатель компании Tesla Илон Маск. По его мнению, ситуация в мире изменилась не в пользу американской стороны.

При сохранении нынешней расстановки сил объемы китайской экономики станут в два-три раза больше, чем объемы американской.

«США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Думаю, мы движемся к интересному и разнообразному миру», – сказал Маск в интервью для The Wall Street Journal в режиме видеоконференции.

Бизнесмен посоветовал не забывать, что «все мы люди».

В опросе Института Рональда Рейгана 52% жителей США назвали Китай в качестве главной угрозы стране, Россию назвали только 14% опрошенных.

Напомним, датский Saxo Bank отнес к главным соперникам в мире США и Китай, между которыми в 2022 году может начаться не только экономическое, но и военное соперничество. Аналитики предсказали США инфляцию выше 15% и полномасштабный конституционный кризис одновременно с проблемами в экономике.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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