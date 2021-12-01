Большинство американцев назвали главной угрозой Китай, а не Россию

Более половины (52%) жителей США назвали Китай в качестве главной угрозы стране. Только 14% опрошенных видят угрозу в России, передает телеканал Fox со ссылкой на исследование Института Рональда Рейгана.

На тот же вопрос в 2018 году американцы отвечали иначе: 30% считали Россию угрозой для США, а Китай – только 21%.

«В первый раз в исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам – Китай», – цитирует отчет телеканал.

При этом, 20% респондентов считают, что самой значимой проблемой является торгово-экономическая политика Китая, 19% – развитие сферы вооружения, а 17% – нарушение прав человека.

В конце ноября в Совфеде РФ предупредили о глобальной русофобской волне, которую планируют спровоцировать США накануне выборов в американский парламент. Старт ей будет дан на «Саммите демократии» 9 декабря.

При этом американские СМИ заявили, что Америка не готова ни к вооруженному, ни к ядерному столкновению с Россией и Китаем. Потому что тратит ресурсы на защиту других стран, а не подрыв союза Москвы и Пекина.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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