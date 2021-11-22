«Видимо, совсем плохо»: США готовят новую русофобскую «волну»

США накануне выборов в американский парламент планируют спровоцировать глобальную русофобскую волну. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, одним из инструментов антироссийской риторики станет так называемый «Саммит демократии».

Сенатор обратил внимание, что русофобский форум в Вашингтоне намечен на 9 декабря – в день 30-летия декларации ООН №36103 о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. «Участники декабрьского международного форума отбираются не по заявительному принципу, а их отбирает госдепартамент США, решая сам, кто является демократией с американской точки зрения, кто – нет. Самое время вспомнить, что с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств, США, по нашим подсчетам, с 1946 по 2000 год совершили свыше 100 очевидных актов вмешательства, причем – сознательного и грубого, в дела более 60 государств. Речь идет о государствах Европы, Азии, Латинской Америки. Можно сказать почти в шутку, что единственное государство, во внутренние дела которых США точно не вмешивались, это сами Соединенные Штаты Америки», – заявил сенатор.

Климов обратил внимание, что форум по сути «не является саммитом, и решений никаких, особенно имеющих последствия, принять просто в принципе по определению не может». «Американцы хотят сплотить вокруг себя своих потенциальных «подельников», извините за непарламентское выражение, но они так к этим людям относятся. Они хотят их развернуть на крестовый поход против тех, кого считают противниками Америки… Никогда в американской истории США открыто не собирали подобного рода форумы… Они работали на идеологическом фронте индивидуально с каждым государством. Они использовали для этого ранее ЦРУ, потом стали использовать разного рода неправительственные фонды. Но впервые они делают это на высшем государственном уровне. Значит – что-то не так в этом самом королевстве. Значит, дело, видимо, совсем плохо, и приходится отбросить все нормы приличия», – подчеркнул он.

Сенатор также отметил, что буквально на днях в Вашингтоне «подоспел» новый пример «беспрецедентного вмешательства во внутренние дела России со стороны американских конгрессменов». «Они за три года до российских президентских выборов решили принять резолюцию Конгресса США о том, кто не вправе быть главой российского государства, а заодно фактически объявили незаконной действующую российскую Конституцию. Это очередная недружественная американская акция, которая усугубляет и без того сложные отношения между нашими, подчеркну, ракетно-ядерными сверхдержавами», – подчеркнул Климов.

Сенатор также обратил внимание еще на одну инициативу Конгресса США – сенатор Роберт Менендос предложил наказать Россию новыми санкциями в случае предполагаемого вторжения на Украину. «Сенаторы американские, конгрессмены, активизировались потому, что, во-первых, хотят примазаться к этому форуму по демократии, попиариться на этой тематике. Во-вторых, потому что у них по-прежнему модна тема русофобии во всех ее проявлениях. И самое главное, на мой взгляд, потому, что они уже думают о 22-м годе, практически менее года осталось до активной фазы выборной кампании в Конгресс США, и, конечно, это интересует господ-конгрессменов в обеих палатах», – пояснил он.

При этом Климов отметил, что даже в этом антироссийском выпаде американские сенаторы еще раз подтвердили – «ни при каких обстоятельствах США не будут воевать с Россией из-за Украины или кого бы то ни было еще».

Сенатор отметил, что сейчас в странах так называемого коллективного Запада и в самих США отмечен рост внутренних противоречий. «Мы знаем, что раскол общества (в США) достиг невиданной остроты со времен, пожалуй, Великой депрессии, первой половины прошлого века. В этих условиях понятно отчаянное желание Вашингтона сплотить своих потенциальных партнеров под знаменем очередного похода за демократию, так это будет называться. Это стремление идеологического раскола мира на своих и чужих, с последующим подавлением чужих. При этом уже сегодня понятен инструмент нового крестового похода под вывеской демократизации. Это противоправное вмешательство извне в суверенные дела других государств… В том числе и главным образом они имеют в виду – бороться с РФ, вмешиваться в наши дела», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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